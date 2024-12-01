جمال سنان ينعي شقيقه بعد صراع مع المرض وماغي بو غصن: بكرت كتير يا ناهي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - أعلن المنتج جمال سنان صاحب شركة "إيغل فيلمز" عبر حسابيه على إكس وإنستغرام وفاة شقيقه ناهي سنان. وكذلك نعته الفنانة ماغي بو غصن زوجة المنتج جمال سنان بكلمات مؤثرة معلنة أنها لم تكن تعتقد أنه سيأتي اليوم الذي ستنعيه فيه وهو في عز شبابه. وقد نعاه العديد من النجوم والنجمات الذين أحزنهم خبر رحيله.

جمال سنان ينعي شقيقه وشريك دربه



نشر المنتج جمال سنان نعياً عبر حسابيه على إكس وإنستغرام ضمّنه عبارات مؤثرة عن فقدانه شقيقه ناهي سنان الذي توفي بعد صراع مع المرض وهو في عز شبابه. ووصف جمال سنان شقيقه بشريك دربه الذي رحل تاركاً سيرة طيبة وأثراً حسناً. وجاء في نعيه ما يلي:" يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية ببالغ الحزن والأسى والرضا والتسليم بقضاء الله ينعي السيد جمال سنان وعائلته وفاة المأسوف على شبابه شقيقه وشريك دربه المرحوم الحاج ناهي سنان الذي توفي بعد صراع مع المرض تاركاً سيرة طيبة وأثراً حسناً. إنّ لله وإنّا إليه لراجعون".

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ونشر المنتج جمال سنان صورة لشقيقه ناهي سنان بالأبيض والأسود. بالاضافة لنشره صورة عن النعي وتفاصيل الجنازة والعزاء لشقيقه ناهي سنان المتزوج من مي طه سلامة وهو والد جاد وآدم "سيصلى على جثمانه الطاهر نهار الأحد الواقع في 1-12-2024 بعد صلاة الظهر في مسجد النميرية. وسيتم تقبل التعازي في بيروت يوم الأربعاء 4- 12- 2024 في فندق Radisson Blu- Dunes Verdun من الساعة الثالثة حتى الساعة السابعة".



ماغي بو غصن: ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك وودعك

من جهتها أعادت الفنانة ماغي بو غصن وعبر حسابها على إكس، نشر صورة عن النعي التي نشرها زوجها عن شقيقه ناهي سنان على حسابه على إكس. وبكلمات مؤثرة نعت شقيق زوجها قائلة: "بكّرت كتير يا ناهي! ما كنت بتخايل بيوم إنّي إنعيك بعزّ شبابك وودعك. الله يرحمك يا حبيبي.. نفسك بالسما".

تعازي النجوم بوفاة ناهي سنان



عدد كبير من النجوم والنجمات قدموا التعزية والمواساة للمنتج جمال سنان بوفاة شقيقه ناهي عبر حسابيه على إنستغرام وإكس ومنهم: الفنانة هدى حسين التي علقت" انا لله وانا اليه راجعون .. الله يرحمه ويصبر قلب حبايبه". الفنانة دانييلا رحمة كتبت ""أدعو الله أن يمنحك أنت وعائلتك وعائلة ناهي القوة خلال هذا الوقت العصيب سنفتقده كثيرًا فلترقد روحه بسلام".

الفنانة مرام علي كتبت "الله يرحمه"، الفنان مهيار خضور كتب " رحمه الرحمن الرحيم كل الصبر والسلوان لكم"، الفنانة صبا مبارك علقت" البقاء لله يا جمال الدين يرحمه و يصبركم"، الفنانة ريان حركة قالت" الله يرحم روحه و يصبر قلبكن"، الفنانة أيتن عامر علقت" البقاء لله الله يرحمه و يغفر له يا رب"، الفنانة رزان جمال كتبت "الله يرحمه"، الفنانة أندريا طايع قالت" الله يرحمه و يصبركن يا رب"، الفنانة كارمن بصيبص كتبت" الله يرحمه". الفنان رامي عياش علق "الحبيب جمال والعائلة الكريمة نعرب عن بالغ حزننا وأسفنا لمصابكم الأليم بوفاته، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته". الفنانة لطيفة التونسية كتبت" عظم الله أجركم والبقاء لله الله يرحمه ويصبركم على فراقه إنا لله وإنا إليه راجعون".

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رسالة مؤثرة من دانييلا رحمة



وعبر رسالة مطولة، نعت الفنانة دانييلا رحمة، ناهي سنان من خلال نشر صورة جمعتها به عبر ستوري حسابها على إنستغرام، وتحدثت عنه بإسهاب وعن مزاياه الطيبة سواء في عملهما سوياً أو على الصعيد الشخصي. وكتبت "ناهي أنت حقاً خسارة كبيرة.. ألطف رجل عرفته، وصاحب أكبر قلب. ابتسامتك لم تفارق وجهك. لقد جعلت دائماً كل من حولك "يشعر بالسعادة". هذه كلماتك وهذا ما أردته. لن أنسى أبداً كم وقفت بجانبي ودعمتني. شكراً لك على كل ما فعلته. أعلم أنك ستراقبنا من الأعلى... سيتألق مشروع نتفليكس الذي عملنا عليه معاً على الشاشة قريباً وآمل أن تكون فخوراً. نهديه لك. لقد تركت العديد من الأحباء هنا محطمي القلوب. قم بزيارتهم في أحلامهم وذكرهم أنك ستكون دائماً بجانبهم. لن ننساك أبداً يا عزيزنا ناهي. ارقد بسلام ".

ناهي سنان ودانييلا رحمة- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام



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