بعد هجوم سماح أنور.. أبرز الفنانين الموجودين على الـ تيك توك

سماح أنور تنتقد لجوء الفنانين لـ"التيك توك"

مصدر دخل إضافي

وفاء وآيتن عامر من البارزين

المنضمون حديثاً

تعليق سماح أنور على التيك توك

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - يُعَدُّ لجوء الفنانين إلى منصةالشهيرة، والخروج للجمهور في "بث مباشر"، من أبرز الأمور التي تسببت في حالة استياء داخل الوسط الفني في مصر، ولا سيما في ظل تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض؛ إذ يرى بعض المتابعين أن ذلك يُسيء للفن، وآخرون يدافعون من منطلق "الحرية الشخصية".الفنانة سماح أنور، أحدث الفنانين الذين انتقدوا تلك الظاهرة، في أحد البرامج التلفزيونية، متسائلة بقولها: "مش عارفة إمتى بقت الفلوس أهم حاجة؟ هي مهمة، لكن فيه حاجات بتجيب فلوس أهم من الفلوس نفسها. المفاهيم اتغيرت، والفلوس بقت تحدد قيمة الفنان".ويرى بعض المحللين، أن لجوء الفنان للبث المباشر بمنصة الـ"التيك توك" يكون للحاجة إلى مصدر دخل إضافي، خاصة في ظل تراجع نشاطهم الفني، وقلة مواردهم المالية في غالبية الأوقات، ليُصبح ظهورهم عبر تلك المنصة أمراً ضرورياً؛ إذ جذبت المنصة، عدداً كبيراً من الفنانين المصريين في الآونة الأخيرة، منهم من يستخدمها لمجرد نشر مقاطع فيديو من أعماله الفنية، وبعضهم الآخر يعتمد عليها بوصفها مصدر دخل.وتضم قائمة الفنانين الموجودين على "تيك توك"، الرباعي: مها أحمد، مروة عبد المنعم، راندا البحيري وفادي خفاجة، الذين أطلقوها بصراحة أن ظهورهم على المنصة مرتبط بالرغبة في البحث عن مصدر دخل إضافي، في ظل غياب العروض الفنية بشكلٍ كبير؛ إذ يوجدون بشكلٍ يومي قرابة أربع ساعات يومياً في بث مباشر على المنصة.كما تضم القائمة، الأختين وفاء وأيتن عامر، منة جلال، هادي خفاجة، سهام جلال، منة جلال، محمد علي رزق، المطربة شذى، نادر أبو الليف، منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ومؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، ورامز أمير، الذي صار واحداً من أبرز الناشطين على "التيك توك" خلال الأسابيع الأخيرة.ورغم انتقاد ظاهرة لجوء الفنانين لتلك المنصة؛ فإن بعض الفنانين لا يُبالي بتلك التعليقات، ويدخل لاستكشاف ذلك العالم الافتراضي؛ إذ شهدت القائمة دخول عدد من الفنانين حديثاً، أبرزهم الفنانة عارفة عبد الرسول، التي تظهر في "بث مباشر" بشكلٍ شبه يومي، لتروي لجمهورها قصصاً من واقع حياتها منذ الطفولة، وكواليس أبرز أعمالها وكذلك نشأتها.كما انضم الفنان محمد عز، إيناس عز الدين، إسماعيل فرغلي، محمد أسامة أوس أوس، كريم عفيفي، سليمان عيد، كريم أبو زيد، أحمد الدمرادش وغيرهم.يمكنك قراءة: سماح أنور لـ«الخليج 365»: "بطن الحوت" تجربة فنية هامة ورائعة سعدت بالمشاركة بهاكانت الفنانةقد أكدت أنها ترفض أن يقلل الإنسان من قيمته مقابل الحصول على ربح مادي، مشيرة إلى أن الإنسان هو القادر على صنع الفلوس، وعليه أن يختار الطريقة التي تحقق هدفه دون أن يقلل من نفسه.

ودافعت سماح عن مهنة الفن وقالت: "ميصحش الفنان إذا كان عارف إنه فعلاً فنان يعمل كده، الفنان مش أي حد، وكلمة فنان مينفعش تترمي تحت رجلين الناس حتى لو بفلوس"، وأكدت أن اللجوء للتيك توك ليس أمراً سهلاً؛ فهي تراه قراراً يحتاج لشخص شجاع وقوي جداً.

أوضحت أنها تمارس عدداً من الأنشطة لتحقيق الدخل إلى جانب التمثيل قائلة: "أنا عندي شركات أون لاين ومنصات بنيتها في شهور وسنين بتعمل دخل كويس، ولما ييجي شغل تمثيل أقدر أقول مش عايزة، لإني قادرة أصرف على البيت".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».