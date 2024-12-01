هنا شيحة تُعلن تعاقدها على فيلم جديد.. تعرفوا إليه

هنا شيحة تكشف اسم شخصيتها بالفيلم

https://www.instagram.com/p/DC_ZRNENVcf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC_ZRNENVcf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC_ZRNENVcf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

هنا شيحة مع هنيدي للمرة الثانية بعد "أرض النفاق"

آخر أعمال هنا شيحة الدرامية

https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - أعلنت الفنانةتعاقدها على فيلم جديد باسم "شكوى رقم ‏‏713317‏"‏ من تأليف وإخراج ياسر شفيعي وذلك عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".‏قامت الفنانة هنا شيحة بنشر ‏صورة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" تحتوي على غلاف السيناريو الخاص بفيلمها الجديد "شكوى رقم ‏‏713317‏"‏ واتضح من خلالها اسم مؤلف ومخرج العمل. كما أرفقتتعليقاً على الصورة معلنةً به عن اسم الشخصية التي سوف تجسدها بالعمل حيث قالت: "توكلنا على الله.. زيزي".‏كان قد علمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وقع اختيارهم ‏على الفنانةلتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد هنيدي بعدما كان ‏هناك ترشيح للفنانة ليلى علوي ولكنها اعتذرت، أما هنا شيحة فوافقت على ‏بطولة العمل لتكرر بذلك تعاونها مع هنيدي في الدراما التلفزيونية بعدما قدما ‏سوياً مسلسل "أرض النفاق" الذي تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال ‏هنيدي في الدراما التلفزيونية.‏يمكنكم قراءة: هنا شيحة عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان سلا لسينما المرأةوقدمتآخر أعمالها في الدراما، حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل ‏‏"55 مشكلة حب" وشاركها في بطولتها نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ‏ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام، وإشراف على ‏الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين ‏وإخراج محمدالخبيري، إنتاج أحمد عبدالعاطي.أما في دراما رمضان فكان آخر ظهور للفنانة هنا شيحة خلال مسلسل "راجعين يا ‏هوى" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث شاركت في بطولة ‏العمل إلى جانب: خالدالنبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، سلمى أبوضيف، نورالنبوي، إسلام جمال، شريف حافظ، قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ‏ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».