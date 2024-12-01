هنا شيحة تُعلن تعاقدها على فيلم جديد.. تعرفوا إليه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - أعلنت الفنانة هنا شيحة تعاقدها على فيلم جديد باسم "شكوى رقم 713317" من تأليف وإخراج ياسر شفيعي وذلك عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام".
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أما في دراما رمضان فكان آخر ظهور للفنانة هنا شيحة خلال مسلسل "راجعين يا هوى" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث شاركت في بطولة العمل إلى جانب: خالدالنبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، سلمى أبوضيف، نورالنبوي، إسلام جمال، شريف حافظ، قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.
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هنا شيحة تكشف اسم شخصيتها بالفيلمقامت الفنانة هنا شيحة بنشر صورة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" تحتوي على غلاف السيناريو الخاص بفيلمها الجديد "شكوى رقم 713317" واتضح من خلالها اسم مؤلف ومخرج العمل. كما أرفقت هنا شيحة تعليقاً على الصورة معلنةً به عن اسم الشخصية التي سوف تجسدها بالعمل حيث قالت: "توكلنا على الله.. زيزي".
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هنا شيحة مع هنيدي للمرة الثانية بعد "أرض النفاق"كان قد علمت "الخليج 365" أن صناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وقع اختيارهم على الفنانة هنا شيحة لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان محمد هنيدي بعدما كان هناك ترشيح للفنانة ليلى علوي ولكنها اعتذرت، أما هنا شيحة فوافقت على بطولة العمل لتكرر بذلك تعاونها مع هنيدي في الدراما التلفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "أرض النفاق" الذي تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال هنيدي في الدراما التلفزيونية.
يمكنكم قراءة: هنا شيحة عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان سلا لسينما المرأة
آخر أعمال هنا شيحة الدراميةوقدمت هنا شيحة آخر أعمالها في الدراما، حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" وشاركها في بطولتها نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمدالخبيري، إنتاج أحمد عبدالعاطي.
أما في دراما رمضان فكان آخر ظهور للفنانة هنا شيحة خلال مسلسل "راجعين يا هوى" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2022، حيث شاركت في بطولة العمل إلى جانب: خالدالنبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، سلمى أبوضيف، نورالنبوي، إسلام جمال، شريف حافظ، قصة الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.
https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CbIZQcXsLpg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».