كريم عبد العزيز يُعلن موعد عرض أحدث أفلامه "الأرض السوداء"

كريم عبد العزيز يتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور

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تفاصيل فيلم "الأرض السوداء"

إستمرار التعاون بين المُخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:19 صباحاً - أعلن الفنانموعد عرض أحدث أفلامه السينمائية والذي يأتي بعنوان "الأرض السوداء" ويتعاون من خلاله مع المُخرجويُشارك ببطولته كل منونشر الفنان كريم عبد العزيز صورة من كواليس أحدث أفلامه السينمائية "الأرض السوداء" عبر حسابه الرسمي بـ"إنستغرام" والتي جمعته بفريق عمل الفيلم، ومن خلال تعليقه على الصورة كشف عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.وعلق الفنان كريم عبد العزيز على الصورة قائلًا: "فيلم الأرض السوداء .. كيميت، عيد الأضحى 2025 .. يارب يعجبكم .. دعواتكم".يُذكر أن فيلم "الأرض السودا" يجمع الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري للمرة الأولى في السينما بالتعاون مع المخرج بيتر ميمي، ويجسد الفنان كريم عبد العزيز خلال أحداث الفيلم شخصية ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار بمختلف الدول الأوربية، فيما تُجسد الفنانة ياسمين صبري شخصية "غطاسة" تعيش في الجونة وهي صاحبة شخصية شديدة وقوية، وتتعرف على كريم العزيز وتخوض معه رحلة مليئة بالمغامرات حول العالم خلال أحداث الفيلم.ويأتي فيلم "الأرض السوداء" تعاوناً جديداً بين الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، بعدما حققا نجاحًا معاً في الدراما التلفزيونية والسينما، حيث قدما معاً فيلم "بيت الروبي" والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات وصلت إلى 130 مليون جنيه، وفي الدراما التلفزيونية تعاونا في 3 مسلسلات هم: مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والثالث، و مسلسل "الحشاشين" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي.

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