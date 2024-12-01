شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة الاتصالات بالمناطق المتضررة من بركان "ليوتوبي" في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

بركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

انهيارات أرضية

الدمام - شريف احمد - استعادت وزارة الاتصالات والشؤون الرقمية في إندونيسيا، شبكات الاتصالات، بالمناطق المتضررة من بركان "ليوتوبي".كما قدمت أجهزة وسائط متعددة للناجين من بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي الواقع في منطقة إيست فلوريس التابعة لإقليم إيست نوسا تينجارا.وكانت انقطعت أغلبية شبكات الاتصالات في المناطق المتضررة من جرّاءِ الثوران.وجعل هذا الاتصالات أمرا صعبا بالنسبة لفرق الإجلاء، وسرعان ما نسقت الوزارة استجابة للحدث مع الأطراف المعنية، لاستعادة تشغيل شبكات الاتصالات.من جهة أخرى كانت تمكّنت فرق الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال جثتين إضافيتين من حافلة سياحية تعرضت لانهيار أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية.ورفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية إلى تسعة، ولقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.