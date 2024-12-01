"المرصد السوري": الطيران الحربي الروسي شن 9 غارات جوية على إدلب وريفها

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأنّ "الطّيران الحربي الرّوسي شنّ 9 غارات جوّيّة، استهدفت كلًّا من مدينة إدلب، ومحيط قرى فليفل، كوكبة، كفرموس في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشريّة حتّى اللّحظة".
وذكّر المرصد بأنّ "أمس، نفّذ الطّيران الحربي الرّوسي والطّيران التّابع للنّظام السّوري، 23 غارة جوّيّة استهدفت مدينة إدلب، ومدن وبلدات وقرى قميناس وبنش وجوباس وداديخ وكفرعويد في ريف إدلب، ممّا أسفر عن مقتل 4 مدنيّين، بالإضافة إلى إصابة 19 آخرين بجراح متفاوتة في مدينة إدلب".
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