شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل تقديم الدعم الشامل لتحسين جودة حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم دعمه للمواطنين الأكثر احتياجًا عبر مشروعات ومبادرات تستهدف تحسين جودة الحياة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دوره المحوري في تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.

وأوضح التحالف أنه خلال الفترة الأخيرة تم تنفيذ مجموعة من القوافل المتكاملة التي تشمل توزيع المساعدات الغذائية، تقديم الرعاية الطبية المجانية، وتنظيم أنشطة لدعم الأسر اقتصاديًا من خلال برامج التمكين والتدريب على مهارات جديدة.

وشملت جهود التحالف إطلاق حملات لدعم الطلاب غير القادرين بتوفير المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمزارعين في المناطق الريفية عبر توفير أدوات الزراعة الحديثة وتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة.

وأشار التحالف إلى أن استراتيجيته تركز على تحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجمعيات الأهلية المحلية والقطاع الخاص، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن.

وأكد التحالف أن العمل الأهلي أصبح ركيزة أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي، مشددًا على استمرار الجهود لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر تكافلاً واستقرارًا.