رئيس الإمارات لنظيره السوري: نتضامن مع سوريا وندعمها بمحاربة الإرهاب والتطرف

ذكرت "وكالة أنباء الإمارات- وام"، أنّ "رئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الرّئيس السّوري بشار الأسد، وبحثا في تطوّرات الأوضاع في سوريا، إضافةً إلى مجمل القضايا والملفّات ذات الاهتمام المشترك".
وأكّد بن زايد "تضامن دولة الإمارات مع سوريا، ودعمها في محاربة الإرهاب والتّطرّف"، مشدّدًا على "موقف الإمارات الدّاعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حلّ سلمي للأزمة السّوريّة، بما يحقّق تطلّعات الشّعب السّوري الشّقيق إلى الاستقرار والتّنمية، ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".
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