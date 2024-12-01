اعتبر الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، أنّ "فكرة أنّ دول البريكس تحاول الابتعاد عن الدولار، بينما نحن نقف ونراقب، انتهت"، مشدّدًا على "أنّنا نطلب التزامًا من هذه الدّول بعدم إنشاء عملة جديدة لمجموعة البريكس، أو دعم أيّ عملة أخرى لتحلّ محلّ الدّولار الأميركي العظيم، وإلّا فإنّها ستواجه رسومًا جمركيّةً بنسبة 100%، ويجب أن تتوقّع أن تقول وداعًا للبيع في الاقتصاد الأميركي الرّائع".
وأكّد في تصريح، أنّه "ليس هناك فرصة لأن تحلّ مجموعة البريكس محلّ الدولار الأميركي في التّجارة الدّوليّة، ويجب على أيّ دولة تحاول ذلك، أن تودّع أميركا".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: إذا أنشأت دول "بريكس" عملة لها أو دعمت أخرى بديلة للدولار فستواجه رسوما جمركية بنسبة 100% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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