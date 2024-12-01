الجيش السوري: عملية التصدي للهجوم الإرهابي قائمة بنجاح وسيتم قريبا الانتقال للهجوم المعاكس

أعلنت القيادة العامّة للجيش والقوّات المسلّحة السّوريّة، أنّ "التّنظيمات الإرهابيّة المسلّحة ما زالت تواصل عبر منصّاتها كافّة، بثّ الأخبار الكاذبة في سياق حرب إعلاميّة منسّقة تستهدف التّأثير في معنويّات شعبنا وجيشنا الباسل، مستغلّةً الأحداث الميدانيّة الأخيرة الّتي وقعت في مدينة حلب، وتركيز بعض وسائل الإعلام العالميّة والعربيّة على نقل جميع الأخبار بغضّ النّظر عن صحتها، حيث عملت تلك التّنظيمات على بثّ كميّة هائلة من الأخبار الكاذبة والشّائعات؛ الّتي تستهدف عددًا من المدن السّوريّة".

وأهابت في بيان، بالشّعب "عدم الالتفات إلى تلك الصّفحات أو تصديق الأخبار الواردة عليها في منصّاتها الكاذبة. فجيشنا الباسل كان وسيبقى حاضرًا قويًّا ثابتًا لأداء واجبه في الدّفاع عن الوطن والمواطنين، ضدّ كلّ أشكال الإرهاب وداعميه"، مؤكّدةً أنّ "عمليّة التّصدّي للهجوم الإرهابي قائمة بكلّ نجاح وإصرار، وسيتمّ قريبًا الانتقال إلى الهجوم المعاكس، لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من رجس الإرهاب".