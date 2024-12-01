"حزب الله": حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد الصحافيين فردية ولا علاقة لنا بها

أوضحت العلاقات الإعلاميّة في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "حادثة الاعتداء الّتي تعرّض لها أحد الصّحافيّين، هي حادثة فرديّة ولا علاقة لحزب الله بها"، مؤكّدةً أنّ "حرّيّة التّعبير حرّيّة مقدّسة، طالما أنّها لم تنتهك القيم الاجتماعيّة والقوانين المرعيّة الإجراء".

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