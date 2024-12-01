شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء المناسك.. توديع طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج العمرة والان نبدء بالتفاصيل

ضيوف برنامج خادم الحرمين

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم، مغادرة المجموعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، متجهين إلى بلدانهم، بعد أن أدوا مناسك العمرة، وزاروا المسجد النبوي الشريف، والصلاة في الروضة الشريفة، ومسجد قباء، وزيارة العديد من الأماكن المقدسة والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وبلغ عدد أولى طلائع المغادرين من ضيوف البرنامج 29 معتمرًا ومعتمرة, حيث تم إنهاء إجراءاتهم من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفرتها الشؤون الإسلامية عبر لجانها المختلفة التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الضيوف.وأكدت الوزارة أنه سيكتمل غدًا مغادرة جميع ضيوف الدفعة الأولى لبرنامج العمرة والزيارة للعام الحالي والبالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من 12 دولة من قارة آسيا.فيما عبّر المستضافون عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في أجواء إيمانية, وتوفير جميع الخدمات وفق منظومة متكاملة ومتميزة تعكس حجم الدعم الكبير الذي يلقاه البرنامج من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.ودعوا المولى - عز وجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله - خير الجزاء على الاستضافة، مشيدين بما وجدوه من حفاوة وتكريم، وخدمات متكاملة خلال تواجهم بالمدينتين المقدستين طوال تواجدهم بالمملكة.