حلول مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون

اختتمت فعاليات منتدى الجوف الزراعي الدولي الثاني، الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع إمارة الجوف في مركز الجوف الحضاري بسكاكا، على مدار 3 أيام، بمشاركة 50 معرضًا وجناحًا، وشهد 5 جلسات علمية، شارك فيها 27 من الأكاديميين والخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين. وتم تكريم الجهات المشاركة في المنتدى بشهادات ودروع تذكارية.

وشهد المنتدى إقامة معرض مصاحب وفعاليات، كما تم خلال المنتدى توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع للحوم الدواجن على مساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع.

وطرحت الجلسات العلمية، خلال المنتدى، حلولا مستدامة لتطوير قطاعي التمور والزيتون، كما ناقشت استخدامات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، وشاركت في المنتدى 21 شركة سعودية وعالمية عرضت منتجاتها وخدماتها وحلولا مبتكرة في المجال الزراعي، شملت حلول ترشيد المياه وأحدث تقنيات الري والحصاد، كما قدمت 4 جمعيات تعاونية وزراعية وتسويقية منتجاتها وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية خلال المنتدى.