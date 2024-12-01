الأسبوع في 8 صور: من غزة إلى كاليفورنيا.. صراعات وأزمات وكوارث

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عدنان عبيدي/ رويترز
محمد ياسين/ رويترز
جام ستا روزا/ فرانس برس
جوش إيدلسون/ فرانس برس
محمد سالم/ رويترز
عبد الرحيم الخطيب/ وكالة الأناضول
هاني الشاعر/ وكالة الأناضول
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