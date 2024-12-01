الأسبوع في 8 صور: من غزة إلى كاليفورنيا.. صراعات وأزمات وكوارث

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محمد بن مسعود - الدمام - رجل لبناني يعانق ابنته فرحًا بعد سريان وقف إطلاق النار مع إسرائيل عدنان عبيدي/ رويترز

مشهد للدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية في العاصمة اللبنانية بيروت محمد ياسين/ رويترز

أشخاص يضعون أمتعتهم بعيدًا عن المياه والحريق الذي اشتغل بحيهم الفقير في العاصمة الفلبينية مانيلا جام ستا روزا/ فرانس برس

رجل يحاول قطر سيارته العالقة في مياه السيول التي غطت أجزاء من ولاية كاليفورنيا الأمريكية جوش إيدلسون/ فرانس برس

فلسطينيات يحاولن الحصول على بعض الطعام وسط أزمة جوع تضرب غزة محمد سالم/ رويترز

أطفال يبكون في انتظار الحصول على بعض الطعام في خان يونس بغزة عبد الرحيم الخطيب/ وكالة الأناضول

الأمطار تجتاح خيام النازحين الفلسطينيين وتفاقم من معاناتهم في غزة هاني الشاعر/ وكالة الأناضول

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