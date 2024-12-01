شكرا لقرائتكم خبر عن بجوائر 36 مليونا.. تفاصيل استعدادات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور والان نبدء بالتفاصيل

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

نادي الصقور السعودي

مسابقة الملواح

الدمام - شريف احمد - أكمل نادي الصقور السعودي الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 خلال الفترة من ( 3 - 19 ديسمبر الحالي)، الذي يقام بمقر النادي في مَلهم (شمال مدينة الرياض)، ويعد أكبر تجمع للصقور في العالم، إذ يشهد مشاركة نخبة من الهواة والمحترفين وملاك الصقور السعوديين والدوليين، للتنافس في مسابقتي الملواح والمزاين.وأوضح الرئيس التنفيذي لنادي الصقور السعودي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، أن النادي يهدف من خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى الارتقاء بهواية الصيد بالصقور، وتنمية واستدامة هذه الهواية العربية، وإحياء الإرث والمحافظة عليه، إلى جانب المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية.وبين أن النادي يسعى إلى جعل قطاع الصقور وجهة سياحية تراثية، وتعزيز الهوية الوطنية وإثراء المسابقات لتشجيع الشباب وخلق روح حماسية وتنافسية. وأكد الشميسي أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سبق له دخول موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية ثلاث مرات كأكبر تجمع للصقور في العالم.وأشار إلى أن الاستعدادات اكتملت من أجل انطلاقة قوية، إذ يتنافس الصقارون على مدار 17 يوماً في 138 شوطاً على أكثر من 900 جائزة، بقيمة إجمالية تتجاوز مبلغ 36 مليون ريال.كشف المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل، أنه إلى جانب مسابقتي الملواح والمزاين، ستكون هنالك فعاليات مصاحبة للمهرجان؛ ومنها جناح صقار المستقبل الذي يهدف إلى المحافظة على الإرث الثقافي للصقارة وتعليم الأجيال الجديدة أدوات الصقارة وتاريخها وطرق الصيد، وذلك من خلال أنشطة تفاعلية تدمج التقنيات الحديثة والفن لتأهيل الصقارين الناشئين.وقال: إن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024 سيحتضن عشرة أجنحة داخلية موزعة بين مستلزمات الصقور والصيد وتجهيزات الرحلات، مما يوفر تجربة شاملة للزوار والباحثين عن الأصالة والمغامرة في آن واحد.يذكر أن مسابقة الملواح في المهرجان تتضمن 49 شوطًا تأهيليًا لنخبة المحليين، والمحترفين المحليين، والملّاك المحليين، والهواة المحليين، وشوطًا للإنتاج المحلي.كما تشمل الجوائز أيضًا ستة أشواط لصقور المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وشوطًا لصقار المستقبل، و73 شوطًا للمتنافسين على جوائز كأس الملك عبدالعزيز من ملاك ومحترفين دوليين، ونخبة وملاك ومحترفين وهواة محليين، حيث يتنافس الصقارون على ألقاب كؤوس الملك عبدالعزيز، ولقب شوطي (سيف الملك).