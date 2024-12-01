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العدوان على غزة.. استشهاد أكثر من 46 في قصف 3 منازل بالقطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد أكثر من 46 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، استهدف 3 منازل في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أكثر من 40 فلسطينيًا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع.
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المكثف على غزة- وفا

العدوان على غزة

وأشارت إلى أن معظم الشهداء في هذه المجزرة المروعة هم من الأطفال والنساء، كما استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل غرب مدينة غزة.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا

وفي وسط قطاع غزة، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر في قصف للاحتلال استهدف منزلًا بمخيم النصيرات، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الجوي والمدفعي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم، إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة - رويترز
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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