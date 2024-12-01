شكرا لقرائتكم خبر عن سفیر إيران فى سوريا: هجمات المسلحين فى سوريا تدل على دعمهم من دول أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفیر الإيراني في سوريا ، هناك ارتباط واضح بين هجمات المسلحين في سوريا وخسارة الكيان الصهيوني في لبنان.

واشار إلى أن المعدات المتطورة لدى المسلحين تشير إلى وجود ارتباط ودعم من دول أوروبية وغيرها، وأن الهدف هو الانتقام من سوريا بسبب دعمها لمحور المقاومة وحزب الله.



وقال سفير إيران فى سوريا، ان الولايات المتحدة تسعى لممارسة الضغط الأمني على الحكومة السورية بمحافظات الجنوب كذلك.