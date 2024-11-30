إلمانيا تجمع فارس كرم وملحم زين في عيد الميلاد

يُحيي كلٌ من الفنّانَين اللبنانيَّين فارس كرم وملحم زين، حفلًا فنّيًّا مميّزًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في ألمانيا- برلين، في الثّالث والعشرين من شهر كانون الأوّل/ ديسبمر المقبل.

وكان فارس كرم، قد نشر البوستر الرّسميّ للحفل عبر حسابه على “إنستغرام”، كما أعلن في منشور آخر أنّه سيحيي حفلًا فنّيًّا إضافيًّا في ألمانيا في الرّابع والعشرين من كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

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أمّا الفنّان ملحم زين، فقد سبق وأعلن عن تأجيل الحفل الفنّيّ، الذي كان من المقرّر أن يحييه في السّابع والعشرين، من شهر أيلول/سبتمبر الماضي في الإمارات، حتّى إشعار آخر. وذلك لأسباب لوجستيّة، كما وعد جمهوره بموافاته بأيّ تحديثات في أقرب وقت ممكن.