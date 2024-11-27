شكرا لقرائتكم خبر عن "ميديا هب" تحذر من عملية نصب باسمها لكاستينج مسلسل رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، من عملية نصب يتم الترويج لها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث يستغل شخص ما اسمها لعملية "كاستينج" يدعي من خلاله أنه تابع للشركة للتقديم لمسلسل رمضان 2025 للمخرج تامر محسن، ومن إنتاج الشركة.

وكان قد انتشرت خلال الأيام الماضية بوست يدعو الراغبين للانضمام لمسلسل من إنتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، ويعمل على جمع معلومات عنهم ويطالبهم بإرسال فيديوهات لهم عبر أحد الإيميلات المجهولة، وإذ نوهت الشركة أن هذا البوست المنتشر لا يمت للشركة بصلة وأن التعامل الوحيد للشركة من خلال الإيميل الخاص بها فقط، وأن الشركة قامت باتخاذ اللازم ضد القائمين على هذا البوست وإبلاغ الجهات المختصة.

وبدأ المخرج تامر محسن التحضيرات والاستعدادات لمسلسله الجديد بعنوان مبدئى "الحب كله"، والمقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى المقبل، من بطولة النجمين آسر ياسين ودياب، ومن إنتاج ميديا هب – سعدى وجوهر، حيث بدأ تامر محسن في معاينة أماكن التصوير ومتابعة الديكورات والتفاصيل المبدئية للعمل تمهيداً للبدء في تصوير المسلسل عقب الانتهاء من كل تفاصيل المسلسل.