أميرة ويلز من دون تاج ملكي في 2024.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - عامٌ ثقيل مرّ على كيت ميدلتون، لم تحتفل فيه بالمناسبات كما ينبغي، ولم تقُم بالعادات والتقاليد الملكية السنوية التي اعتادت عليها، وذلك منذ إعلان إصابتها بالسرطان في مارس 2024، وبدء أولى مراحل العلاج الكيميائي، التي على أثرها اختفت تماماً عن الأنظار، إلى أن أعلنت بنفسها أيضاً خبر إنهاء رحلة علاجها الكيميائي في منتصف شهر سبتمبر، بفيديو عاطفي بصحبة أمير ويلز وأولادهما الثلاثة ونشرته عبْر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تظهر خلال هذه الفترة إلّا مرات معدودة، وتغيّبت عن أغلب المحافل والمناسبات الملكية والرسمية.

لماذا لا تستطيع الأميرة كيت ارتداء تاج ملكي هذا العام؟

لوحظ أنه خلال عام 2024، كيت ميدلتون البالغة من العُمر، 42 عاماً، لم ترتدِ التاج الملكي نهائياً؛ نظراً لعدم حضورها أغلب المناسبات. وكان من المتوقع ألا ينتهي العام من دون أن ترتديه، ولكن يبدو أن جدول أميرة ويلز يقول غير ذلك.

ومن المقرر أن يستقبل الأمير ويليام والأميرة كيت، يوم الثلاثاء القادم، الموافق 3 ديسمبر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في قصر كنسينغتون، كجزء من زيارة أمير قطر الرسمية إلى المملكة المتحدة.

ولكن أُعلن، أن أميرة ويلز سوف تحضر الاستقبال، والمراسم النهارية فقط، ولن تتواجد مساءً في مأدبة الدولة بقصر باكنغهام، وعليه لن ترتدي التاج الملكي.

وكانت هذه الزيارة هي الفرصة الأخيرة لكيت لارتداء تاج ملكي، وذلك لأن التيجان الملكية يتم ارتداؤها في مآدب الدولة والاستقبال الدبلوماسي السنوي وحفلات الزفاف الملكية فقط. وحتى نهاية العام الجاري، لن يتكرر حدث من الأحداث السابقة.



قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون تكرم الأميرة الراحلة ديانا بطريقتها

الأميرة كيت والتيجان الملكية

Embed from Getty Images

منذ زواج كيت ميدلتون من الأمير ويليام في عام 2011، ارتدت أربعة تيجان من مجموعة مجوهرات العائلة المالكة: Cartier Halo، وLotus Flower، وLover's Knot، وStrathmore Rose.

استضافة كيت ميدلتون لحفل الكريسماس السنوي

View this post on Instagram A post shared by The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون تغيبت عن حدث سنوي هام لهذا السبب

بعد ترحيبها بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزوجته، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارتهما لبريطانيا التي ستستمر مدة يومين، ستظهر كيت ميدلتون مجدداً يوم 6 ديسمبر للترحيب بضيوفها في حفلها السنوي بالكريسماس، المعروف باسم حفل Together at Christmas في دير وستمنستر في لندن.

وقد دعت أميرة ويلز لهذا الحفل عائلات الضحايا والناجين من حادث مدينة ساوثبورت، الذي تشرف عليه بنفسها.

وأكّد مكتب الأميرة في قصر كنسينغتون، أنه بالفعل تمت دعوة العائلات لحضور الحفل الموسيقي في وستمنستر آبي؛ وفقاً لصحيفة ذا صن. وتهدف أميرة ويلز من هذه الزيارة، إلى التخفيف عنهم لما عاشوه من تجربة مؤلمة ستظل تاركة أثراً نفسياً سيئاً عليهم طوال حياتهم.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».