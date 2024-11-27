تفاصيل أغنية محمد منير القادمة تفصح عنها منة القيعي

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح جديد للشاعرة المصرية منة القيعي كشفت عن تفاصيل أغنية الفنان المصري محمد منير التي سيطرحها لاحقاً.

وقالت القيعي أنها منذ ان كتبت الأغنية كانت تتمنى أن يقدمها الفنان محمد منير، وذكرت أن موضوع العمل إنساني جداً، وتمنت أن تجمعها أعمال عدة مع منير.

وكشفت القيعي أن الأغنية كتبتها منذ فترة لكن لم تكن تجد لها اللحن المناسب، كما أنها كتبتها قبل أن يكون لها رصيد من الأغنيات الناجحة في السوق.

وعبرت القيعي عن سعادتها بزيارة محمد منير في منزله وأكدت أن صحته جيدة.

وعن محمد منير قالت القيعي أنه جميل جداً ومضياف.

كلام القيعي جاء خلال إطلالتها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع الإعلاميتين المصريتين هبة الأباصيري ومها الصغير على قناة "CBC".

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