شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ينتظر عرض روكى الغلابة ويبدأ في شقو 2 مع عمرو يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مؤخرا النجم محمد ممدوح تايسون من تصوير دوره في فيلم روكى الغلابة مع النجمة دينا سمير غانم، والذى يعد التعاون الثانى بينهما في السينما، بعدما قدما سوياً فيلم تسليم اهالى عام 2022، وفيلم روكى الغلابة يعد من أبرز الأفلام في الفترة المقبلة نظراً لقصته التي تحتوى على إثارة وتشويق واكشن وكوميديا، وينتظر تايسون عرض الفيلم فى الفترة المقبلة فى السينمات .

وتقدم دنيا خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة وجديدة عليها، إذ تجسد شخصية بودى جارد للفنان محمد ممدوح تايسون الذى يقدم شخصية رجل أعمال كبير ويمران بمواقف كوميدية خلال أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الفنانين، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى.

كما يستعد تايسون للبدء في تصوير فيلم شقو 2 مع النجم عمرو يوسف، حيث أعلن المخرج كريم السبكى عن التحضيرات المبدئية للعمل، حيث أكد لـ"الخليج 365" إن التصوير من المفترض ان يكون في شهر ديسمبر المقبلأ، مشيراً إلى أن المؤلف سوام صبرى قد سلم النسخة الأخيرة للعمل، ومن المقرر أن تجرى الشركة المننتجة التعاقد مع باقى الممثلين في الفترة المقبلة .