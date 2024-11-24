شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفي وزوجته إيفون ماكجينيس يشتريان سينما دينجل الشهيرة لإبقائها مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترى النجم العالمى كيليان مورفي وزوجته إيفون ماكجينيس سينما فينيكس الشهيرة لمنع إغلاقها، وفقًا لصحيفة Irish Independent، تم التأكيد على أن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار كيليان مورفي وزوجته الفنانة إيفون ماكجينيس، هما من اشتريا العقار مقابل رسوم غير معلنة.

وصرح مورفى : "كنت أذهب لمشاهدة الأفلام في فينيكس منذ أن كنت صبيًا صغيرًا في العطلات الصيفية، وشاهد والدي الأفلام هناك قبلي، وشاهدنا العديد من الأفلام في فينيكس مع أطفالنا، وبالتالي نحن ندرك ما تعنيه السينما لمدينة دينجل."

وأضافت ماكجينيس: "نريد أن نفتح الأبواب مرة أخرى، ونوسع الإمكانات الإبداعية للموقع، ونعيد تأسيس مكانه في النسيج الثقافي لهذه المدينة الفريدة."

يعمل فينيكس كسينما وقاعة رقص منذ 105 أعوام، وسيظل الآن مملوكًا بشكل مستقل، ويقع فينيكس في وسط مدينة دينجل، وهو السينما الوحيدة في منطقة Gaeltacht في أيرلندا، وهي حقيقة سيتم الاعتراف بها في برمجته الجديدة.