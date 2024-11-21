شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة عن السينما الفلسطينية واللبنانية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فى دورته الـ 45، ندوة نقاشية بعنوان السينما الفلسطينية واللبنانية – قصص الهوية والبقاء"، ويتحدث خلاله كل من مي عودة ونجوى نجار وميريام الحاج ودرة زروق، ويدير الندوة محمد نبيل، وذلك اليوم الخميس فى تمام الساعة الثانية ظهرا، بالمسرح المفتوح بدار الأوبرا المصرية.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF