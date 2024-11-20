بالفيديو- أبطال الفيلم المغربي “أنا مش أنا” يحتفلون بعرضه في مهرجان القاهرة

احتفل أبطال وصنّاع الفيلم المغربي “أنا مش أنا” بعرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥، والتقطوا عدداً من الصور التذكارية على السجادة الحمراء قبل عرض الفيلم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. (http://www.instagram.com/p/DCj2ArcoZxm/)

وحرص عدد من الممثلين والفنانين والرياضيين المغاربة على دعم الفيلم بمشاهدته وكان من أبرز الحضور كل من، الفنان محمد الريفي والفنانة جيهان خليل، إضافة إلى الرياضي أشرف داري لاعب النادي الأهلي وزوجته ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز، و المستشار الإعلامي رباب إبراهيم كما حضرت بسنت صيام لمشاهدة العمل الذي رفع شعار كامل العدد.

وعبّر صنّاع الفيلم المغربي”أنا مش أنا” عن سعادتهم البالغة بعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الحالية، ومنافسته في قسم “العروض الخاصة”.

وقال المخرج هشام الجباري بعد عرض الفيلم أنه سعيد للغاية بعرض الفيلم بنسخة مدبلجة باللهجة المصرية، كما أعربت المنتجة فاطنة بنكران عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة ودبلجته باللهجة المصرية وهو خطوة نحو تعزيز التبادل الفني بين المغرب ومصر ، بينما قال بطل العمل عزيز داداس إنه شرف كبير له حضوره عرض الفيلم في مهرجان القاهرة.

وأكدت حياة جبران مسؤولة التواصل وإدارة أعمال فنانين ورياضيين ان حضور اسود الأطلس خطوة مساندة للفيلم وأبطاله كما يدعم دائمآ الفنانين المنتخب الوطني المغربي في كل مبارياته.

“أنا مش أنا” فيلم مغربي مميز من تأليف وإخراج المخرج المبدع هشام الجباري، ويجمع نخبة من نجوم السينما المغربية، أبرزهم عزيز داداس المعروف بأسلوبه الكوميدي وأدائه المتنوع. تشاركه البطولة الفنانة القديرة مجدولين الإدريسي، إلى جانب دنيا بوطازوت، سكينة درابيل، وِصال بيريز. الفيلم من إنتاج شركة “سبيكطوب” تحت إشراف المنتجة فاطنة بنكران، وتمت دبلجته باللهجة المصرية لجعله أقرب للجمهور المصري. قام بأعمال الدوبلاج ستوديوهات فيدباك feedback طارق علوش وعلي السعيد. يعرض حاليًا الفيلم في قاعات القاهرة والإسكندرية ابتداء من اليوم ٢٠ نوفمبر.

ويُعد هذا الفيلم انعكاس لتطور السينما المغربية من خلال دمج الثقافات، ويُعد خطوة نحو تعزيز التبادل الفني بين المغرب ومصر.