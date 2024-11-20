إيقاف مسلسل مراد يلديريم في حلقته السّادسة… والأخير يتّهم القناة بالتقصير

قرّرت قناة “ناو” التّركيّة إنهاء مسلسل “الحديقة السّريّة” عند الحلقة السّادسة التي ستعرض في الرّابع والعشرين من نوفمبر الجاري وذلك بسبب انخفاض نسب المشاهدة. بشأن هذا القرار، علّق الممثّل مراد يلديريم بطل “الحديقة السّريّة” على توقيف المسلسل وقال “نعم هو أوّل مشروع لي يتِمّ توقيفه بشكل مبكّر”. مضيفًا “تمّ ترويج المسلسل للجمهور بشكل خاطئ للغاية، كما أنّه لم يُعطَ فرصة أبدًا، لذا لو تمّ التّرويج له بشكل صحيح لكان من الممكن أن يكون العمل في وضع مختلف الآن”.

وعن دوره في المسلسل قال مراد يلدريم “المُشاهد كان يظنّ أنّني سوف أقع في حب حبيبة أخي السّابقة ولكن من المستحيل أن ألعب دورًا كهذا”.

وهذه ليست المرّة الاولى التي ينال فيها مسلسل نسبة مشاهدة تصل الى ثلاثة، فهناك الكثير من المسلسلات المستمرة على الهواء في تركيا وتستمر لموسم جديد معتمدة فقط على رايتينغ ثلاثة وما فوق. إنما مسلسل “الحديقة السريّة” تمّ الحكم عليه بالاعدام وهذا ان دلّ على شيء يدّل على عدم الاحترافية التي اعتمدتها القناة في الترويج للمسلسل خاصة انها لم تحاول حتى تغيير موعد العرض او تغيير أي شيء في سيناريو لجذب الجمهور لكن القناة اعتمدت الطريق الاسهل وقامت بايقاف المسلسل.

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وكان مراد يلدريم قد انفصل عن مسلسل “المنظَّمة” بعد أن تألّق بالموسمَين الثّالث والرّابع للانضمام إلى مسلسل “الحديقة السّريّة”، إذ شكّل اعتذاره عن الموسم الخامس صدمة لجمهور العمل الذي يحقّق حاليًّا نسبة مشاهدة عالية وصلت الأسبوع الفائت إلى ٨.٣٩.

يضمّ مسلسل “الحديقة السّريّة”، إلى جانب مراد يلدريم، الممثّلين: إيبرو شاهين، إزجي أيوب أوغلو، كيرم أوزدوغان، زيرين نيشانجي، حقي إرجوك، وتوبراك كهرمان وغيرهم