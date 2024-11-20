نهال عنبر تنجو بأعجوبة من حادث خطير

طمأنت الممثّلة المصريّة، نهال عنبر، جمهورها إلى سلامتها وسلامة عائلتها بعد اندلاع حريق كبير في منزلها، شبّ صباح أمس الثّلاثاء وهي نائمة.

في التّفاصيل، نشرت أنّ “نهال” نشرت عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، صورة لها وأكّدت أنّها نجت مع أسرتها بأعجوبة من الحريق لكنّ حالة منزلها صعبة، بعد أن حدث الحريق بسبب ماس كهربائيّ”.

وكان نجل نهال عنبر المخرج حسام الحسيني، قد اكتشف نشوب الحريق بعد وصوله إلى منزل والدته باكرًا ليجد أنّ المنزل يحترق ووالدته نائمة، فقام بإيقاظها، لتُصاب بحالة صدمة ممّا حدث.

كذلك أدّى الحريق إلى خسائر جسيمة في شقّة الممثّلة المصريّة، التي نشرت عبر “إنستغرام”، مقولة تعبّر عن تفاؤلها رغم ما حدث وهي: “هموم الدّنيا موقّتة، فهذه الدّنيا ليست دارنا ولا ديارنا إنّما الدّار هي الآخرة”.

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نذكر أنّ نهال عنبر، شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤، من خلال مسلسل “بدون سابق إنذار”، بطولة آسر ياسين ومن تأليف عمّار صبري وإخراج هاني خليفة.