قبل أيام من عرضه.. أبطال موعد مع الماضي يكشفون تفاصيل شخصياتهم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 02:54 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن بداية عرض مسلسل "موعد مع الماضي" الذي من المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، ومؤخراً كشف صناع العمل عن الأدوار التي سيقدمونها ضمن أحداث العمل.

شخصيات صناع العمل

كشفأنه سيقدم دور يحيى الذي تم حبسه لمدة 15 عاماً في جريمة قتل شقيقته، وخلال هذه الفترة كان يخطط بما سيقوم به بعد الخروج من السجن حتى ينتقم.

أما شيرين رضا فستقدم دور سوسن زوجة محمود حميدة، وأكد أنها ستكون شخصيةً قويةً ومتسلطةً وترى أن دورها الأساسي هو الاهتمام بالعائلة وحمايتها.

الفنانة الشابة ركين سعد تلعب دور ليلى، أصغر بنت في العائلة وشخصيتها لها أبعاد مختلفة، فهي رياضية تلعب رياضة التجديف ولديها حس المغامرة عالٍ.

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الجدير بالذكر أن صناع موعد مع الماضي أثاروا حماس صناع الفن والجمهور، ولذلك تم عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقامة حالياً في دار الأوبرا المصرية.

قصة وأبطال المسلسل

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" ينتمي لأعمال الإثارة والتشويق، ويُسلط الضوء على تحديات العلاقات العائلية وتداعيات الأسرار الدفينة، ويصطحب العمل المشاهدين في رحلة مليئة بالترقب وأحداث الأكشن المحتدمة والمتعمقة في المشاعر العاطفية، إذ تُزيح كل حلقة الستار تدريجياً عن مستوى جديد من الغموض بطريقة تُثير تساؤل المشاهدين حول حقيقة ما حدث بالفعل طوال تلك السنوات الماضية.

العمل من تأليف محمدالمصري وإخراج "السدير مسعود"، ويضم كوكبةً من النجوم منهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة) ومحمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف)، هدى المفتي (نادية)، بالإضافة إلى صبا مبارك (منى).

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