أغنية حمزة المحمداوي التي تصدرت الترند .. هذا ما حققته حتى الآن

ميرنا وليد - بيروت - في 11 تشرين الأول/أكتوبر صدرت أغنية الفنان العراقي حمزة المحمداوي "أول مرة" وتصدرت الترند لأسابيع، وقد حصدت الأغنية حتى الآن نسبة مشاهدة على اليوتيوب بلغت 39 مليون و240 ألف.
الأغنية الحان كرار شريف، كلمات محمد الواصف، توزيـع علي روني، ماستـرينغ محمد الصقر، اخــراج ايهاب رافد.
ومن بين كلمات الأغنية :
الكلمات :
هاي اول مره ابعمري اشوف انسان
عيونه امان
وياخذني ... بعيد
لكيت بأحضانه الجنه وشفت اشياء
وعشت اجواء
واحساس اجديد
....
شنو سر هالكائن ........... ما ادري
اخذ عمري
بلا استأذان
خلاني اسلم .... كلبي وروحي هاي
واحبه اهواي
شهالانسان
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