تحت عنوان الأناقة.. روان بن حسين تتألق بفستان أسود مبهر

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الفنانة الكويتية روان بن حسين أنظار متابعيها بإطلالتها الجديدة، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأناقة عالية، مرتدية فستاناً طويلاً وضيقاً باللون الأسود و الابيض، بكمين طويلين اوفضولدرز ذات تصميم رائع، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.
وكانت نشرت روان بن حسين مجموعة من الصور، ظهرت فيها من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "سلامي"، وأطلت بلوك كاجوال، فكانت ترتدي توب ضيقة باللون الأخضر زينت بالريش، وبكمين طويلين، مع سروال واسع من الجينز الأزرق.
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