ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أشرف عبد الباقي التيزر الرسمي الاول لأحدث اعماله و هو فيلم بعنوان "مين يصدق"، و ذلك عبر حسابه الخاص، و اشعرل حماس متابعيه لهذا العمل من خلال الكشف عن موعد الطرح حيث قال: "الدنيا مش دايمًا هتديك اللي انت عايزه! مين يصدق إن كدبة هتقلب حياتهم كلها، فيلم مين يصدق بجميع دور العرض يوم 27/11".
و في وقت سابق، شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيه و هو يعانق صديقه الممثل المصري علاء مرسي، و بارك له بعد زواج إبنته مريم مرسي، معلقاً بطريقة طريفة قائلاً: "مبرووك ياعلاء يامرسي عقبالك( قصدي عقبال محمد )".
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف عبد الباقي يطرح التيزر الخاص بفيلم "مين يصدق"..إليكم موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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