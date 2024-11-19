أشرف عبد الباقي يطرح التيزر الخاص بفيلم "مين يصدق"..إليكم موعد عرضه

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري أشرف عبد الباقي التيزر الرسمي الاول لأحدث اعماله و هو فيلم بعنوان "مين يصدق"، و ذلك عبر حسابه الخاص، و اشعرل حماس متابعيه لهذا العمل من خلال الكشف عن موعد الطرح حيث قال: "الدنيا مش دايمًا هتديك اللي انت عايزه! مين يصدق إن كدبة هتقلب حياتهم كلها، فيلم مين يصدق بجميع دور العرض يوم 27/11".



و في وقت سابق، شارك الممثل المصري أشرف عبد الباقي مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه الخاص، ظهر فيه و هو يعانق صديقه الممثل المصري علاء مرسي، و بارك له بعد زواج إبنته مريم مرسي، معلقاً بطريقة طريفة قائلاً: "مبرووك ياعلاء يامرسي عقبالك( قصدي عقبال محمد )".

