شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تخوض رمضان بمسلسل وتقابل حبيب.. وهذه قائمة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضانى لعام 2025 من خلال مسلسل وتقابل حبيب، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجى.

ويشارك في بطولة المسلسل بجوار ياسمين عبد العزيز، كل من كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ندي موسي، كما انضمت لهم مؤخرًا الفنانة ندي موسي.



ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تعود فى " وتقابل حبيب " للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.