تطور مراحل علاقة أحمد سعد وعلياء بسيوني.. بداية من زواجهما المفاجئ وحتى الاستعداد لزفاف فني ضخم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 02:51 مساءً - حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد سعد على مدار السنوات الماضية حول علاقاته العاطفية وزيجاته المتكررة والتي كان آخرها من السيدة علياء بسيوني أمّ بناته الصغار.

زواج مفاجئ واستقرار أسري

بدأت علاقة الثنائي في أغسطس عام 2021، عندما فاجأالجمهور بنشر صور عقد القران البسيط الذي أقامه وسط تجمع عائلي فقط، وأكد على سعادته بارتباطهمشيراً إلى أنها تمثل مصدر قوة وسعادة واستقرار في حياته.

أنجب أحمد سعد من علياء ابنته الأولى "عليا" في إبريل 2022، أما الثانية "مريم" فوُلدت العام الماضي، وخلال فترة زواجهما عاش أحمد سعد استقراراً أسرياً وعاطفياً لم يشهده من قبل، وانعكس ذلك على مشواره الفني بشكلٍ ملحوظ، فأصبح واحداً من أهم نجوم الغناء خلال هذه الفترة وطرح عدداً كبيراً من الأغاني التي تصدرت الترند، وحققت نسب مشاهدة عالية، ذلك إلى جانب إحياء حفلات غنائية في كل بلدان العالم ومشاركته في فعاليات فنية مهمة.

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انفصال صادم

وبشكلٍ مفاجئ، تدهورت علاقة الثنائي، وأعلنتانفصالهما بعد أشهر قليلة من ولادة ابنتها الصغيرة مريم، وذلك من خلال ستوري حسابها على إنستغرام، وأشارت فيها إلى أن الانفصال الذي تم بينهما جاء بناء على رغبته، خاصةً بعدما أصبح غير مهتم بشئون بناته.

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محاولات الصلح

بعد الانفصال بعدة أشهر، بدأت محاولات الصلح بين الطرفين، وكانت الشرارة الأولى عندعندما نشر مقطع فيديو يتضمن دعم أمّ ابنتيه له في حفله بمدينة بورسعيد، وهو آخر ظهور لها بصفتها المشرفة على أعماله وحفلاته الفنية، قبل وقوع الطلاق المفاجئ بينهما.

نشر سعد الفيديو عبر حسابه بموقع إنستغرام، وتضمن لقطات لابنه واقفاً بين الجمهور، وظهرت علياء بسيوني، وهي تتفاعل بحرارة مع أغانيه وسط الحضور، وعلق سعد على الفيديو قائلاً: "بالجمهور تحلو الحياة".

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بعد أشهرٍ قليلة حرصت علياء على الاحتفال بيوم ميلاد أحمد سعد، وكتبت منشوراً خاصاً له عبر إنستغرام، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك إن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايما، كل سنة وأنت طيب يا حمادة"، وتوقع الجمهور وقتها أن الثنائي في طريقهما للصلح خاصة وأن أحمد ظهر وقتها برفقة ابنتيه في أكثر من مناسبة.

عودتهما رسمياً والاستعداد للزفاف

أعلنعودتهبشكلٍ رسمي عندما استضاف زوجته على المسرح خلال حفله في الساحل الشمالي، وقال للجمهور وقتها: "أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، ومراتي بقت خطيبتي، إحنا كنا اتطلقنا بس قررنا إن إحنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة وأنا وهي بنبتدي حياة جديدة وهعمل فرح في مراسي".

وقد حرص أحمد سعد على إعلان خبر عودته لزوجته للجمهور أيضاً، وقام بنشر فيديو الحفل وكتب عليه تعليقاً قال فيه: "باركولي أنا خطبت".

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ومؤخراً كشف أحمد سعد أنه يستعد لإقامة حفل زفاف كبير لزوجته علياء بسيوني، وأكد أنه سيقوم بدعوة جميع نجوم الفن والمشاهير، وسيرتدي بدلة عريس وسيغني لزوجته في الحفل.

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