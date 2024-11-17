بعد ظهورهما معًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي: هل عاد شريف منير لزوجته السابقة لورا عماد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - ظهر الفنان شريف منير برفقة زوجته السابقة الفنانة المعتزلة لورا عماد في العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

ظهور شريف منير وزوجته

يُعتبر هذا الظهور هو الأول لهما بعد مرور عام كامل على انفصالهما، وكان لافتاً للانتباه حضور الثنائي معاً في نفس التوقيت وكانممسكا بيدها، وحرصًا على التقاط العديد من الصور معًا على الريد كاربت الخاصة بالمهرجان.

هذا الظهور أثار حالة كبيرة من الجدل حول عودة علاقتهما كزوجين مجدداً على الرغم من الخلافات الكبيرة التي كانت دائرة بينهما خلال العام الماضي، لكن الثنائي لم يكشف حقيقة عودتهما من جديد، فخمَّن عدد من محبيهما أنه من الممكن أن يكون قد تم الصلح بينهما واتفقا على استمرار العلاقة كأصدقاء من أجل بناتهما وصحتهما النفسية، خاصةً وأنه معروف عن شريف منير حرصه الدائم على سعادة أبنائه.

شريف منير ولورا عماد على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الصورة ستوري من حساب المهرجان على إنستغرام

انفصال مفاجئ منذ عام

كان شريف منير قد أعلن انفصاله عن لورا في سبتمبر 2023، وذلك من خلال منشور قام بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام قال فيه: "تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".

ووقتها كشفت لورا أنها فوجئت بخبر طلاقها مثل الجمهور الذي شاهد منشور شريف منير عبر السوشيال ميديا، وأكدت أنها لن تعاتبه على تصرفه غير اللائق خاصةً وأنه أثَّر على نفسية بناتها بشكلٍ كبير.

قصة وصناع الفيلم

فيلم "مين يصدق؟" يعتبر من الأفلام الروائية التي تركز على قصة "نادين"، التي تملأ فراغ حياتها بارتباطها بشاب محتال يُدعى "باسم"، يتورطان في عمليات نصب تجرهما إلى مواقف معقدة تختبر قوة علاقتهما وتضعها على المحك.

يشارك في بطولة الفيلم شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، والفيلم من إخراج زينة عبد الباقي وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت.

وقد حرص عدد كبير من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة عبد الباقي الذى ينافس فى مسابقة آفاق السينما العربية، وكان من بينهم إلهام شاهين وشقيقاها أيمن وأمير شاهين، رانيا ونورهان منصور، عبير صبري، وئام مجدي، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، سليمان عيد، لبلبة، محمود حميدة، نور قدري، شريف منير وزوجته، أمير المصري، عارفة عبد الرسول، محمود حجازي وزوجته، بسنت صيام، سمية الألفي، أسامة الهادي، ألفت عمر، وغادة إبراهيم.

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