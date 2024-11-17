الجرافيك يُعطل طرح فيلم جبل الحريم لسوسن بدر ووفاء عامر في السينمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - يُعد فيلم "جبل الحريم" بطولة سوسن بدر ووفاء عامر، واحداً من أبرز الأعمال السينمائية المؤجلة، رغم الانتهاء من تصويره قبل نحو 5 شهور، وكان من المُقرر طرحه في شهر أكتوبر الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيله لوقتٍ لاحق، وذلك بشكلٍ مفاجئ.

الجرافيك استغرق وقتًا طويلًا

وبدروه أكد السيناريست فتحي الجندي، مؤلف ""، لـ"الخليج 365" أنه بالفعل كان مُقرراً طرح الفيلم في دور العرض خلال شهر أكتوبر الماضي، إلا أن عدم الانتهاء من مرحلة الجرافيك حتى الآن، تسببت في تعطيله، موضحاً أنّ هناك عدداً من المشاهد تعتمد على الجرافيك بشكلٍ كبير، وكان من المفترض إنجازها قبل أكثر من شهرين، إلا أن الأمر استغرق وقتاً طويلاً.

وأضاف أنّ الفيلم في اللمسات الأخيرة حالياً، ويتبقى أسبوع واحد على الانتهاء من كل مراحل ما بعد الإنتاج، ليكون الفيلم جاهزاً للعرض، متوقعاً طرح الفيلم في شهر يناير المقبل، حيث ستعقد الشركة المنتجة اجتماعاً خلال الأيام المُقبلة، للاستقرار على الموعد النهائي لطرحه.

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أبطال فيلم "جبل الحريم"

بطولة سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

وكان فتحي الجندي قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365" خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".

سوسن بدر تُنافس بـ"آل شنب"

يذكر أنّ الفنانةتنافس في دور العرض حالياً بفيلمها الجديد "آل شنب" الذي تأجل طرحه لمدة عام كامل، حيث حقق قرابة 3.5 مليون جنيه في دور العرض المصرية خلال 3 أسابيع، ويُشاركها البطولة كلّ من ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، وهبة يسري، والفيلم تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار عائلي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الشقيقات الأربع وأبناءهنّ وأحفادهنّ؛ تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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