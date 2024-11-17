ظهور جديد لحسن حفيد محمود حميدة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 17 نوفمبر 2024 01:21 مساءً - تواجد الفنان محمود حميدة في العرض الخاص لفيلم "مين يصدق" الذي أُقيم ليلة أمس ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 المقامة حالياً في دار الأوبرا المصرية. وكان لافتاً للانتباه اصطحاب محمود حميدة لحفيده حسن خلال هذه الفاعلية الفنية، وحرص على التقاط الصور التذكارية معه على ريد كاربت المهرجان.

علاقة خاصة تجمع محمود حميدة ببناته وأحفاده

محمود حميدة تجمعه علاقة قوية بأحفاده، لكن حسن له مكانة خاصة عنده، حيث يحرص دائماً على اصطحابه في الكثير من المهرجانات والمناسبات العامة، وكان أول ظهور لحسن مع جده محمود حميدة في الدورة الأولى من مهرجان الجونة عام 2017.

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محمود حميدة مع حفيده في مهرجان القاهرة الصورة ستوري من حساب المهرجان على إنستغرام

محمود حميدة مرتبط بأحفاده وبناته بشكلٍ كبير، فروى في لقاءٍ سابق أن له 4 بنات هن "أسماء، أمينة، إيمان وآية"، وأكد أن لكلٍ منهما مكانة خاصة في قلبه، لكن ابنته الكبيرة أسماء وصفها بجملة "حياتي كلها من البداية للنهاية"، وذلك لأنه أُصيب بوعكة صحية شديدة ألزمته الفراش لمدة شهرٍ كامل فقد فيه القدرة على الحركة والكلام، وساءت حالته لدرجة أن أسرته ظنت أنه سيرحل، لكن ليلة ميلاد ابنته أسماء كانت الليلة التي استرد فيها كامل قوته، فاعتبر يوم ميلادها اليوم الذي عاد فيه للحياة.

كما أن علاقته بأحفاده مميزة، وكشف أن حفيده الأكبر محمود له مكانة خاصة ويعطيه لقب "حفيدي الأعظم"، أما مريم فهي من أكبر نقاده وقال مازحاً إنها تعيد تربيته من جديد، أما حفيده حسن فهو الذي يرافقه في أغلب الأوقات.

وروى محمود حميدة أنه دائماً يدعي أنه منفتح في تفكيره، لكن بناته الأربع يؤكدن أنه عكس ذلك، وفي كثير من المواقف يكشفن له أن تفكيره ما زال متأخراً، وفي كثير من الأحيان يقدم اعتذاراً لهن إذا أخطأ في التصرف معهن، وأشار حميدة إلى أنه لم يعتذر لأي شخص في حياته إلا بناته فقط، حتى والديه وأشقائه كان يرفض الاعتذار حتى إذا كان يستحق الأمر ذلك.

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