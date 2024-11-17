أحمد العوضي يبدأ تصوير مسلسله.. ورسالة مثيرة لمؤلف العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر المؤلف محمود حمدان عبر حسابه الخاص على “فيسبوك” صورة من أول يوم لتصوير مسلسل “فهد البطل” الذي من المقرر أن يخوض به الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل.

ووجه حمدان من خلال التعليق على الصورة رسالة مثيرة للجمهور قال فيها: “بسم الله توكلنا على الله أول يوم تصوير مسلسل (فهد البطل) نعدكم بمسلسل دمااااااااااار بإذن الله، ارفعوا سقف التوقعات.

كان العوضي قد واجه سخرية من أحد متابعيه على موقع “فيسبوك” حول المسلسل والذي استهزأ بشخصيته فيه، واصفاً إياها بـ”المبالَغ فيها” فيما يخصّ الرجولة والفحولة.

قال المتابع في منشور مطوّل: “المسلسل كله تيستستيرون أبو الرجولة والفحولة كلها، هيطلع عايش في منطقة شعبية وكارف لبنات المنطقة كلها، وبيحب أنتن واحدة فيهم اللي ريحتها جلة، أبوه هيموت، وهيكون عايز يجيب حقه”.

وأضاف: “كل حلقة هيضرب له خمستاشر واحد عشان دا الطبيعي بتاعه. بيصحى الصبح يفطر مخاصي عشان دي أكلة أي فحل. هيشوف حكمة يفضل يقولها طول المسلسل. وفي الآخر هينتصر ويتجوز البنت اللي بيحبها في الزريبة”.

وأعاد العوضي نشر التعليق الساخر عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، وعلّق عليه قائلاً: “يا عم بالله بالله حصل وهيحصل، بس هيحب أحلى واحدة في المنطقة، واستنى 30 يوم تيستستيرون!”، في إشارة إلى الطابع الدرامي المبالَغ فيه لشخصيته في المسلسل.

مسلسل “فهد البطل” من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة “سينرجي”، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وهو بطولة: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وأحمد ماجد…