شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حب صغير" و"ديسكو أفريقيا" ضمن البانوراما الدولية بمهرجان القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم الأحد، عرض الفيلم الإسباني "حب صغير"، ضمن البانوراما الدولية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "حب صغير" روائي تدور أحداثه حول تُجبر الأم وابنتها على قضاء الصيف معًا بسبب تعرض الابنة لحادث، وعلى الرغم من حبهما لبعضهما، إلا أنهما لا تتحملان بعضهما البعض، لذا سيتعين عليهما تعلم تقبل بعضهما، وهي تجربة ستقودهما إلى رحلة مليئة بالتفاهم والتقبل.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة، في تمام الساعة التاسعة مساء، بسينما الزمالك 2، وهو من إخراج سيليا ريكو كلافيلينو.

أما فيلم "ديسكو أفريقيا: قصة مدغشقر" هو فيلم روائي تدور أحداثه حول كوامي، شاب في العشرين من عمره، يكافح لكسب عيشه من خلال العمل في مناجم الياقوت السرية. في خطوة غير متوقعة، يعود إلى مسقط رأسه حيث والدته وأصدقاؤه القدامى. يجد كوامي نفسه في مواجهة الفساد الذي يعصف ببلاده، ويضطر لاتخاذ العديد من الخيارات المصيرية.

ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 81 دقيقة، في تمام الساعة الثالثة عصرا، بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج لوك رازنجاونا، وهو إنتاج مشترك بين مدغشقر، قطر، فرنسا، ألمانيا، جنوب أفريقيا.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي ُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".