ميرنا وليد - بيروت - لم تكن إطلالة عارضة الأزياء والممثلة السورية نيكول سعفان عادية في عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحت عنوان "The 1001 Seasons of Elie Saab"، والذي أقيم الأربعاء في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بمناسبة مرور 45 عاماً على مسيرة صعب.

وفي التفاصيل فإن الفستان الذي اختارته سعفان جاء مميزاً بستايل جلد السمك، وما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الإجتماعي هو أن الفستان بتوقيع دار Ferragamo العالمية على الرغم من تواجدها في عرض أزياء لإيلي صعب.

وسعفان ردت على طريقتها على الأمر حيث ذكرت على صفحتها أن صعب عبر عن إعجابه بفستانها.

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة طارق العريان اختارت هذا الفستان لعرض ايلي صعب وكانت المفاجـ أة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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