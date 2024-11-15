أحمد خالد صالح يعلن وفاة عمه وهنادي مهنا تنعيه

هنادي مهنا تنعى عم زوجها

أحمد خالد صالح ينعي عمه الراحل

هنادي مهنا تنعى عم زوجها

الهوى سلطان أحدث أعمال أحمد خالد صالح

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - أعلن الفنانوفاة عمه، محمود سيد صالح، شقيق الفنان الراحل، حيث نعاه أحمد عبر حسابه بموقع انستغرام قائلاً:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون، عمي الحبيب، حبيب قلبي وقلب أبي وأطيب قلب الله محمود سيد صالح في ذمة الله".وبدورها حرصت الفنانة هنادي مهنا على نعى عم زوجها وكتب في منشور على حسابها بموقع فيس بوك:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله الغالي محمود سيد محمود صالح، عم، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون".وكان الفنان خالد صالح قد رحل عن عالمنا يوم 25 سبتمبر من عام 2014 عن عمر يناهز 50 عاما بعد تدهور حالته الصحية اثر إجرائه عملية جراحية في القلب بمركز الجراح المصري مجدي يعقوب في محافظة أسوان جنوبي مصر، وعاش الوسط الفني وقتها حالة من الحزن والصدمة على فقدان خالد صالح الذى كان يتمتع بسيرة طيبة وسط زملائه وموهبة كبيرة في التمثيل.يذكر أن الفنان أحمد خالد صالح يعرض له حالياً في صالات السينما فيلم "" الذي إنطلق 13 نوفمبر، ويشارك أحمد في بطولة الفيلم إلى جانب منة شلبى، أحمد داود، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، وتأليف وإخراج هبة يسرى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسي اجتماعى لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء.يمكنك قراءة.. في ذكرى رحيله شخصيات تميز بها خالد صالح في السينماوينتظرطرح فيلم "" في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 20 نوفمبر، والفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، وعٌرض الفيلم عالميا للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»