"squid game" .. طرح بوستر جديد وإعلان موعد الجزء الثاني

ظهور أبطال الجزء الأول من "squid game" وممثلين جدد على بوستر المسلسل

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تفاصيل مسلسل " squid game"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:24 مساءً - من المُنتظر أن يعود من جديد المسلسل الكوريمع عرض الجزء الثاني منه، عقب تحقيق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا كبيرًا حول العالم حينما تم عرضه منذ ثلاثة سنوات، وينتظر عدد كبير من جمهور ومُعجبي مسلسل "squid game" عرض الجزء الجديد منه.وأصدر الحساب الرسمي للمسلسل الكوري "squid game" على "إنستغرام" بوستر جديد للترويج له مع إقتراب عرض الجزء الثاني منه خلال الفترة المُقبلة، وظهر بالبوستر عودة أبطال المسلسل لي جونغ جاي Lee Jung Jae، لي بيونغ هون Lee Byung Hun، وأيضًا ظهور ممثلين جُدد خلال أحداث الجزء الثاني من المسلسل ومن أبرزهم جو يوري Jo Yu Ri، كانغ ها نولKang Ha Neul ، ييم سي وان Yim Si Wan، بارك سونغ هون Park Sung Hoon.وظهر أبطال المسلسل في البوستر وهم يرتدون قمصان خضراء بأرقام غير واضحة فيما يبدوا اللاعب الذي يحمل رقم 456 "سيونغ جي هون Seong Gi Hun" مراقبًا لهم بترقب فيما يتم فرض حالة من التشويق في البوستر من خلال ظهور "الرجل الأمامي" بدون قناع بين الحراس الذين يرتدون الزي الوردي.ومن خلال التعليق على البوستر تم الإعلان عن عرض الجزء الثاني من المسلسل، وجاء في التعليق: "ألعاب جديدة .. لاعبون جدد .. لعبة حبار جديدة .. الموسم الثاني يعود في 26 ديسمبر!!!".إقرأ أيضًا:وتستمر قصة مسلسل "Squid Game" من خلال بطل الرواية سونغ غي-هون، والذي على الرغم من فوزه في اللعبة، إلا أنه قرر عدم الذهاب إلى أمريكا ويعود بدلاً من ذلك بهدف جديد، ويضم الموسم الثاني من المسلسل أعضاء فريق العمل الأصلي من الموسم الأول، إلى جانب عدة ممثلين جدد.وتدور أحداث السلسلة المكونة من تسع حلقات حول لعبة البقاء على قيد الحياة والتي تبدأ بـ 456 متسابقًا يعانون من ضائقة مالية والذين يتنافسون حتى الموت في محاولة للفوز بـ 38.31 مليون دولار.وتأتي أحداث المسلسل من خلال لعبة يلعبها الطلبة في ساحة المدرسة، حيث يقومون بالجري نحو خط النهاية عندما يتم استدعاء الضوء الأخضر، ويتجمدون إذا تم صراخ الضوء الأحمر، فيتم قتل اللاعبين بالرصاص الذين يتم القبض عليهم وهم يتحركون، وبالتالي تحتوي جميع حلقات المسلسل الجديد تقريبًا على مشاهد عنيفة ومروعة ومليئة بالدم.

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