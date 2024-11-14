المايسترو هاني فرحات وزوجته يخطفان الأنظار في عرض إيلي صعب بموسم الرياض

ميرنا وليد - بيروت - شهد عرض "The 1001 Seasons of Elie Saab" في موسم الرياض الظهور الأول للمايسترو المصري هاني فرحات وزوجته دنيا جمعة، بعد حفل زفافهما الذي أقيم في القاهرة بحضور نخبة من الوجوه الفنية العربية والعالمية، وقد إستقطب العروسان إهتمام الحضور ووسائل الإعلام، التي كانت حريصة على إجراء مقابلات مع هاني فرحات وتهنئته بهذه المناسبة، إلى جانب الحديث عن مشاريعه الموسيقية القادمة.



داخل قاعة العرض "ذا فينيو" التي أعدت خصيصاً لهذا الحدث، فاجأ الأوركسترا الفلهارموني السعودي العروسين بعزف مقطوعة خاصة لهما، في خطوة غير مدرجة ضمن برنامج الحفل، مما أضاف طابعاً مميزاً للعرض، ويذكر أن فرحات قاد في أيلول الماضي الأوركسترا السعودي والبريطاني في حفل بالعاصمة لندن، ضمن جهود لتعريف العالم بالتراث الموسيقي السعودي.