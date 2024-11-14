لبلبة.. رحلة من النجاح بين السينما والاستعراض 

من التمثيل في الطفولة إلى عالم الاستعراض وتقليد الفنانين

نجاح كبير في السينما أمام عمالقة التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 08:56 مساءً - تُعَدُّ الفنانةمن أبرز نجماتفي مصر والوطن العربي حيث قدمت خلال رحلتها الفنية العديد منمع كبار النجوم والمُخرجين، كما استحقت أن يُطلق عليها لقب "الفنانة الشاملة" حيث نجحت في التمثيل والغناء والاستعراض من خلال تقديم العديد من الأعمال الفنية التي تعلق بها الجمهور حتى الآن.وُلدت الفنانة لبلبة في مثل هذا اليوم 14 من نوفمبر، وقد بدأت مسيرتها مع الفن الذي قد عشقته وهي بعمر 5 سنوات، وقد شاركت بعدد من الأفلام السينمائية بتلك الفترة أمام كبار النجوم، ومن أبرزهم: إسماعيل ياسين وليلى فوزي بفيلم "حبيبتي سوسو"، وأيضاً أمام صباح ومحمود المليجي بفيلم "يا ظالمني"، كما كان لها ظهور مميز ولافت للأنظار في طفولتها حينما شاركت ببطولة فيلم "أربع بنات وضابط" أمام الفنان أنور وجدي ونعيمة عاكف.كما اشتهرت الفنانة لبلبة خلال تلك الفترة بتقليدها للفنانين والمشاهير بشكل عام، حيث كان لها فقرة ثابتة بأغلب حفلات "أضواء المدينة"؛ ما حقق لها انتشاراً ونجاحاً كبيراً.وطوال مسيرة فنية وبشكل خاص سينمائية استمرت حتى الآن، نجحت الفنانة لبلبة بأن يكون لها مكانة خاصة بوصفها واحدة من نجمات السينما المصرية والعربية، وقد حققت نجاحاً كبيراً من خلال مُشاركتها ببطولة أفلام سينمائية أمام كبار المُخرجين وعمالقة التمثيل.ومن أبرز نجاحاتها في السينما هو تجسيد للبطولة أمام الفنان عادل إمام في عدد كبير من الأفلام السينمائية، وكونا ثُنائياً سينمائياً وقدما من خلاله العديد من الأفلام ومن أبرزها: "24 ساعة حب، خلي بالك من جيرانك، البعض يذهب للمأذون مرتين، عصابة حمادة وتوتو، احترس من الخط، عريس من جهة أمنية، حسن ومرقص".كما تعاونت الفنانة لبلبة مع كبار المُخرجين، ومن أبرزهم المُخرج عاطف الطيب الذي قدمت معه أفلام "ضد الحكومة" من بطولة الفنانة أحمد زكي، و"ليلة ساخنة" من بطولة الفنان نور الشريف. كما تعاونت مع المُخرج العالمي يوسف شاهين من خلال أفلام "الآخر، إسكندرية نيويورك".وقد نجحت الفنانة لبلبة في تقديم الأداء الاستعراضي بعدد من الأفلام السينمائية ولم يتوقف نجاحها عند التمثيل فقط، ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت فيها بالاستعراض فيلم "مولد يا دنيا" الذي شارك ببطولته عدد من الفنانين، ومن أبرزهم: عبد المنعم مدبولي، محمود ياسين، سعيد صالح، والعديد من الأفلام التي قدمت من خلالها عدداً من الأغنيات والاستعراضات.وتظل الفنانة لبلبة حالة استثنائية في تاريخ الفن والسينما المصرية والعربية، حالة فنية تمتلئ بالبهجة والسعادة التي نجحت في أن تزرعها داخل قلوب وعقول جمهورها الذين أحبوها على مدار سنوات.

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