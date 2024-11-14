تامر عاشور يهدّد باللجوء إلى القضاء.. ما علاقة رامي صبري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان تامر عاشور من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” بوستر حفل ظهر فيه بجانب الفنان رامي صبري ومن المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وعلّق تامر عاشور على البوستر بتحذير جمهوره بأن لا وجود لهذا الحفل، نافياً الأخبار المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إحيائه هذا الحفل، وطالباً من جمهوره عدم شراء أي تذاكر تخص الحفل المعلَن عنه، وأنه سيلاحق قانونياً الموقع الذي أعلن عن الحفل، حيث قال: “الإعلان غير صحيح وغير مخطّط لإقامة أي حفلات مع الشركة المعلنة عن الحفل، رجاءً توخّي الحذر وعدم شراء أي تذاكر للحفل”.

يُذكر أن تامر عاشور أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية في “فاميلي بارك” بمدينة الرحاب، وسط حضور جماهيري كثيف، حيث رُفع شعار “كامل العدد”.

وقدّم تامر خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيه الحزينة وسط تفاعل الجمهور الحماسي، منها أغنيات؛ “وداع وداع”، “أنت اخترت”، “ما كملناش”، هيجيلي موجوع”، “بيت كبير”، “وبقول عادي”، و”قولوله سماح”.