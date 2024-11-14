شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: تجهيزات مهرجان القاهرة السينمائي موفقة وجهد كبير من المنظمين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت النجمة ليلى علوي، أن تجهيزات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي موفقة وشهدت جهد كبير من المنظمين، مضيفة: "مهرجان القاهرة السينمائي واحشني بعد اللي حصل السنة اللي فاتت وسعدنا أن هذه الدورة باسم فلسطين والافتتاح بفيلم فلسطيني".

وأشارت ليلى علوي، خلال لقاء بقناة دي إم سي، إلى أن دورها مختلف في فيلم آل شنب والسيناريو بشكل عام والشخصيات فيها اختلاف وواقعية، كما أن المخرجة أيتن أمين مميزة وكل فريق العمل يتميز بروح التعاون، قائلة: "سعيدة بالإقبال على الفيلم وانتهيت من تصوير فيل المستريحة وهو فيلم لذيذ ونازل نهاية ديسمبر".

وتابعت: "هكون مختلفة في فيلم المستريحة والسنة دي كانت خير في السينما وأنا بنت التلفزيون بس بحب السينما".

