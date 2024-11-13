عرض 10 أفلام كلاسيكية مرممة في مهرجان القاهرة السينمائي 2024

أبرز الأفلام المرممة في الدورة الـ 45

View this post on Instagram A post shared by Cairo International Film Festival (@cairofilms)

عرض 190 فيلماً في مهرجان القاهرة هذا العام

المكرمين في الدروة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - كشف الفنانرئيس، خلال حفل افتتاح الدورة الـ 45 من المهرجان التي تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي، عن عرض 10 أفلام مصرية مرممة لأول مرة خلال فعاليات المهرجان هذا العام، مشدداً على أن الترميم يساعد في الحفاظ عليها من التلف؛ لأن النيجاتيف أصبح لا يصلح للاستخدام وتآكل.ومن أبرز الأفلام التي تم ترميمها وفق تصريحات الفنانلقناة "dmc"، والتي سوف يتم عرضها في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي : فيلم"شيء من الخوف" بطولة محمود مرسي وشادية، "بين القصرين" بطولة يحيى شاهين ومها صبري، "قصر الشوق" بطولة نادية لطفي ويحيى شاهين، "الشحات" بطولة محمود مرسي ونيللي، "السمان والخريف" بطولة نادية لطفي ومحمود مرسي، "الحرام" بطولة فاتن حمامة، و"الزوجة الثانية" بطولة سعاد حسني وشكري سرحان.يمكنك قراءة: درة وزينة أشرف عبد الباقي.. تجارب أولية في عالم الإخراج وتواجد قوي في مهرجان القاهرة السينمائيوأشار حسين فهمي إلى أنه تم اختيار الـ 10 أفلام لترميمها من بين 1400 فيلم، مضيفاً أنه بعد الأفلام العشرة سيتم ترميم حوالي 12 فيلماً جديداً؛ من خلال معمل الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو من أرقى المعامل، على أن يتم ضمها إلى أرشيف القاهرة السينمائي؛ إذ نحولها لأفلام ديجيتال.وافتتح الدورة الـ 45 من، الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه، فيما تشهد الدورة الـ 45 مشاركة 190 فيلماً من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونيتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضاً للسجادة الحمراء، و37 عرضاً عالمياً أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وكرّم المهرجان، خلال حفل الافتتاح، ثلاث شخصيات سينمائية بارزة؛ تضم المخرج المصري، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر؛ تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة، والفنان أحمد عز؛ بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، وأهدى عز الجائزة إلى الزعيم عادل إمام، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.اقرئي أيضاً: كلاسيكيات القاهرة.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفل بالأفلام الذهبيةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»