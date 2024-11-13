زينة تستأنف تصوير فيلم "الدشاش" مع محمد سعد

ميرنا وليد - بيروت - تستكمل الممثلة المصرية زينة تصوير فيلم "الدشاش" مع زميلها الممثل محمد سعد بعد توقف قصير بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الرمضاني لعام 2025.

الفيلم، الذي يجمعها بسعد للمرة الأولى منذ 16 عاماً منذ فيلم "بوشكاش" عام 2008، يضم نخبة من الممثلين منهم باسم سمرة، نسرين طافش، ورشوان توفيق، ويُتوقع عرضه في العام المقبل.

تعيش زينة حالة من النشاط الفني، حيث أنهت مؤخراً تصوير فيلم "بنات الباشا" المستوحى من رواية لنورا ناجي، الذي يناقش قضايا المرأة، كما قدمت بداية هذا العام فيلم "الإسكندراني" للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج خالد يوسف، بمشاركة أحمد العوضي وحسين فهمي.

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