تامر حُسني يحشد الآلاف في الإمارات ويكشف عن تعاون جديد مع مي عزّ الدّين

أحيا الفنّان المصريّ، تامر حسني، حفلًا جماهيريًّا حضره أكثر من ثلاثمئة ألف متفرّج، في أولى حفلات افتتاح القرية العالميّة في دبي.

في هذا السّياق عبّر تامر، في منشور على “إنستغرام”، عن سعادته وفخره بلقاء جمهوره الإمارتيّ العظيم، إضافة إلى الحشد الكبير من الجاليات العربيّة والأجنبيّة والمصريّة التي حضرت الحفل.

وفي مؤتمر صحفيّ على هامش الحفل، كشف تامر حُسني، عن تعاون فنّيّ جديد سيجمعه بزميلته الممثّلة مي عزّ الدّين، بعد نجاحهما الكبير في فيلم “عمر وسلمى “، إذ أكّد أنّ “عشرة عمر” تجمعه بــ “مي” وتمنّى لوالدتها الصّحّة والسّلامة بعد إصابتها بوعكة صحّيّة؛ وعن إمكانية تعاونهما مجدّدًا قال إنّ حديثًا دار بينهما بهذا الخصوص، لكنّه لا يعرف إن كانا سيقدّمان جزءًا جديدًا من فيلم “عمر وسلمى” أم عملًا آخر.

من جهة أخرى، وجّه “حُسني”، رسالة محبّة لزميله الفنّان هيثم سعيد، الذي أعلن ابتعاده عن الوسط الفنّيّ وهجرته إلى أستراليا، إذ كتب “تامر”، عبر خاصيّة القصّص القصيرة على “إنستغرام”، أنّه يقدّر مشاعر “هيثم” لافتًا إلى أنّه لا يعرف ظروفه وما الذي أوصله إلى هذا القرار ونصحه بأن لا يفقد الأمل، مؤكّدًا أنّه سيقف بجانبه مهما كان قراره ،كما نصحه بدراسة التّوزيع الموسيقى ليقدّم موسيقاه بنفسه وأكّد له أنّ الله لا يُغلق باباً إلّا ليفتح آخر، ومن المحتمل أن يكون النّجاح العالميّ بانتظاره لأنّه فنّان حقيقيّ ويستحقّ ذلك”.

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الجدير بالذّكر، أنّ تامر حُسني يستعدّ للقاء جمهوره الكويتيّ في حفل فنّيّ يحييه بتاريخ الثّاني عشر من ديسمبر القادم على مسرح الأرينا- الكويت