متهم في قضية وفاة ليام باين يخرج عن صمته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج أحد المتهمين الثلاثة في قضية وفاة الفنان البريطاني الراحل ليام باين، عن صمته للمرة الأولى، قائلاً إنه لم يرتكب أي خطأ في ما يتعلق بوفاة باين الشهر الماضي.

وفي حديث إلى وكالة الأنباء المحلية ” Telefe Notifica”، اعترف برايان ناهويل بايز، الذي اتهمته السلطات الأرجنتينية بتزويد نجم فرقة “وان دايركشن” السابق بالمخدرات، أنه عقد اجتماعين مع المغني في الفندق، لكنه ينفي تزويده بالمخدرات أو تلقي أي أموال منه.

وقال بايز للموقع إنه التقى ليام للمرة الأولى في 2 تشرين الأول (أكتوبر) في المطعم الذي يعمل فيه كنادل. وادعى أن ليام لم يتناول أي شيء لأنه كان بالفعل تحت تأثير المخدرات، وأن ليام دعا بايز لاحقاً إلى غرفته في فندق ببوينس آيرس، حيث تناولا معاً بعض كؤوس الويسكي.

وأشار إلى أن لقاءهما الثاني في الفندق كان يوم الأحد 13 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث تعاطى كلاهما المخدرات طوال الليل. وأكد بايز إن ليام لم يكن عدوانياً، بل كان حسن التصرف. وأخبر بايز ليام في النهاية أنه مضطر إلى المغادرة للذهاب إلى العمل، فيما يدعي أن تلك كانت آخر مرة رأى فيها الفنان الراحل.

يذكر أن السلطات الأرجنتينية اتهمت في وقت لاحق من هذا الشهر ثلاثة أشخاص بالمشاركة في جريمة وفاة باين، الذي سقط من شرفة الفندق في الطابق الثالث الشهر الماضي.

وقال مكتب المدعي العام المحلّي إنه اتهم ثلاثة أشخاص بارتكاب جرائم متعلّقة بوفاة باين، بعد أن أجرت السلطات تسع مداهمات، وراجعت أكثر من 800 ساعة من لقطات كاميرات المراقبة. لكنها لم تذكر اسم أيّ من المتهمين.

وقد وجهت إلى أحد المتهمين الثلاثة تهمة التخلّي عن شخص بعد وفاته، وتوريد وتسهيل المخدرات. ووصف مكتب الادعاء هذا الشخص بأنه كان يرافق باين بشكل يوميّ أثناء رحلته إلى بوينس آيرس.

واتهمت السلطات شخصين بإمداد باين بالمخدرات، بما في ذلك موظف في فندق “كازا سور” في باليرمو، متهم بتسليم الكوكايين إلى باين في مناسبتين.

ولم يتم اعتقال الأشخاص الثلاثة، لكنهم سلّموا جوازات السفر، ومُنعوا من مغادرة البلاد، بحسب مسؤول على دراية مباشرة بالقضية.