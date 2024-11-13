إحالة عمرو دياب إلى محكمة الجنح في واقعة “الشاب المصفوع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح للنظر في محاكمته عن التهمة المنسوبة إليه في واقعة تعدّيه على من بات يُعرف بـ “الشاب المصفوع” أثناء مشاركته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أقيم في حزيران (يونيو) الماضي، بسبب إصرار الأخير على التقاط صورة “سيلفي” على خشبة المسرح رغم رفض دياب.

يأتي هذا القرار بعد استماع جهات التحقيق إلى أقوال الشاب سعد أسامة الذي أكد أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان دياب قام الأخير بصفعه على وجهه أمام الحضور.

كما استمعت نيابة القاهرة الجديدة إلى أقوال دياب، الذي بدوره أعاد سرد تفاصيل ما حصل معه خلال الحفل الذي وثّقته عدسة الكاميرا وانتشر انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محامي دياب قد حرّر محضراً ضدّ الشابّ بعدما تعرّض للصفع من “الهضبة”، اتّهم فيه الأخير بالاعتداء الجسديّ، وجذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة، خلال أدائه فقرته في حفل زفاف.